"Spiegel": Griechische Grenzschützer erschossen offenbar Migranten

Athen, Ankara – Internationale Rechercheteams haben nach Informationen des "Spiegels" den Vorwurf erhärtet, dass griechische Grenzschützer am 4. März an der Grenze zur Türkei einen Migranten erschossen haben. Damals hatten türkische Behörden berichtet, griechische Grenzschützer hätten einen Mann getötet und weitere verletzt.

Griechenland dementierte dies am Freitagabend. "Es ist nichts Neues, dass die Türkei Desinformationskampagnen durchführt", teilte der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas in einer schriftlichen Erklärung mit. Es gebe, zwei Monate nach der Krise am Evros-Fluß, keine neuen Informationen. Petsas erinnerte an seine damalige Erklärung: "Es gibt keinen solchen Vorfall mit Schüssen von griechischen Beamten".