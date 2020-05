Innsbruck – Sie sind winzig klein, riechen nicht und schmecken nicht. Eigentlich sind sie ganz harmlos. Nur wenn sie sich in Wasserrohren festsetzen und ungehindert vermehren können, dann werden sie zum Problem. Die Rede ist von Legionellen. Die Bakterien könnten in den kommenden Wochen auch in Tirol vermehrt auftreten.