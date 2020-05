58-jähriger Radfahrer am Bahnhof Telfs nach Vollbremsung schwer gestürzt

Telfs – Am Sportplatzweg beim Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen ereignete sich am Freitagnachmittag ein schwerer Fahrradunfall. Ein 58-Jähriger war dort gegen 17 Uhr in Richtung Osten unterwegs, als etwa auf Höhe der Fußgängerunterführung bei den Fahrradabstellplätzen des Bahnhofs ein junger Bursche den Abhang des Bahndamms herunter auf die Fahrbahn lief.