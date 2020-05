Künstler ersetzen NS-Belastete bei Straßennamen in Telfs

Telfs – Mit überwältigender Mehrheit hat der Telfer Gemeinderat am Donnerstagabend die Umbenennung zweier Straßen beschlossen, die bisher nach überzeugten Nationalsozialisten benannt waren: Die Franz-Stockmayer-Straße heißt künftig nach dem renommierten Bildhauer und Zeichner Walter Pichler, der in der Telfer Südtiroler-Siedlung aufgewachsen ist. Der Norbert-Wallner-Weg trägt bald den Namen der legendären bayerischen Schauspielerin und Telfer Ehrenzeichenträgerin Ruth Drexel, die eine zentrale Rolle beim Aufbau der Tiroler Volksschauspiele innehatte.

Wallner, in Telfs als Lehrer tätig, war ebenfalls illegaler Nationalsozialist, später Volksbildungsreferent für den Gau Tirol und Vorarlberg und Kulturreferent im Reichs-propagandaamt. Er verfasste Liedgut im Geiste der NS-Ideologie mit kriegsverherrlichenden und antisemitischen Passagen. In seinem Fall erfolgte die Benennung erst Mitte der 90er-Jahre

Man habe die Umbenennung schon länger vorgehabt, erklärt BM Christian Härting (Wir für Telfs, WFT), seit Jahren habe es diverse Anfragen gegeben. Die Aufarbeitung betreffe auch die Geschichte des Rathauses: Im dortigen Trau- und Sitzungssaal, der Deckenbalken mit eingeschnitzten, teils in Runenschrift gehaltenen Zitaten aufweist, befindet sich seit 2019 eine erklärende Texttafel. Eine weitere im Eingangsbereich verweist auf die im selben Stil gehaltene Rathaus-Fassade. In beiden Fällen handelt es sich um Relikte der NS-Zeit, die „als Zeitdokument und Mahnmal“ erhalten bleiben sollen.

Anders Gemeindevorstand Michael Ebenbichler (FPÖ), der im Fall von Stockmayer für die Umbenennung, bei Wallner dagegen stimmte: 2007 habe es zu Wallners 100. Geburtstag noch einen Festakt in Telfs gegeben, nun sei alles anders, das sei nicht nachvollziehbar. Zumal die Anrainer viel zu kurzfristig informiert worden seien. „Wir dürfen unsere schlimme Vergangenheit nicht vergessen“, meinte Ebenbichler, aber was das Umschreiben einer Tafel bringe, sei fraglich. Sein Fraktionskollege Ersatz-GR Wolfgang Mader stimmte gegen beide Umbenennungen.

Vize-BM Cornelia Hagele (WFT) nannte den Schritt hingegen ein „sehr gutes Zeichen, auch angesichts von 75 Jahren Kriegsende“. Straßennamen seien eine Ehre – die den betreffenden Personen „nicht zuteil werden sollte“. Ähnlich Vize-BM Christoph Walch (Grüne): „Was wären wir für ein Gemeinderat, wenn wir sagen, wir belassen es so – trotz allem, was wir heute wissen?“ Zugleich erhöhe man so die Frauenquote bei den Straßennamen in Telfs um 100 %. Die Kosten von ca. 5000 Euro trägt die Gemeinde. (md)