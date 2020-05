„Inside Türkis": Neues Buch über die „Schattenmänner" hinter Kurz

Wien – Bücher über Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gibt es schon eine ganze Reihe. Der Journalist Klaus Knittelfelder versucht es nun andersherum und nähert sich dem selbst erklärten „Rudeltier" über dessen Mitarbeiter. In „Inside Türkis" zeichnet er Porträts der „Schattenmänner" (und weniger Frauen) im Umfeld des ÖVP-Chefs.

Knittelfelder entwirft das Bild einer seit Jahren eingespielten Clique, zu der Außenstehende nur noch in Ausnahmefällen dazustoßen können und in der persönliche Loyalität zum Chef mehr zählt als die Bindung zur Partei. „Partie statt Partei" eben, so der Titel des ersten Teils über die acht wichtigsten Player im „Kurz-Zirkel".