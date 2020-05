Pkw erfasste in Klagenfurt auf Straße liegende Frau

Klagenfurt – Mit einer Notbremsung hat eine 52-jährige Frau am Freitagabend auf der Ebentaler Straße in Klagenfurt womöglich Schlimmeres verhindert. Sie bemerkte einen auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand, der sich als weibliche Person herausstellte. Nur leicht stieß sie mit ihrem Pkw gegen die Frau, die nach Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert wurde.