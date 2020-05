Durchreise von Nord- nach Osttirol über Südtirol ab sofort wieder erlaubt

Innsbruck – Pünktlich zum Muttertag ist es wieder erlaubt, die Durchreise von Nordtirol nach Osttirol und umgekehrt durch Südtirol anzutreten. Das gab das Land am Samstagnachmittag bekannt.

„Es freut mich sehr, dass wir mit Südtirol eine Lösung finden konnten“, sagt dazu Landeshauptmann Günther Platter. Er habe in den letzten Tagen und Wochen mit Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher intensiv daran gearbeitet, die Möglichkeiten im Rahmen der jeweils geltenden nationalen Vorschriften auszuloten. Einem Besuch am Muttertag stehe nun nichts mehr im Wege, so Platter.

E-Mail an Südtiroler Sanitätsbetrieb notwendig

Trotzdem seien bei der Durchreise die Bestimmungen der Einreiseverordnung des Bundes zu beachten. Fahrten zu familiären Zwecken, Berufsfahrten und Fahrten zur gesundheitlichen Versorgung sind laut Gesundheitsministerium also ohne weitere Einschränkungen möglich. Gleichzeitig gilt die italienische Regelung, wonach bei solchen Fahrten durch Südtirol eine Meldung an den zuständigen Südtiroler Sanitätsbetrieb gemacht werden muss. Name des Fahrers, das Datum und Start- und Zielort müssen an die folgende Mailadresse gesendet werden: transitcorona@sabes.it.

Diese Meldungsmail sowie die automatische Antwortmail des Südtiroler Sanitätsbetriebes sollten ausgedruckt werden und gelten dann als Beleg bei einer allfälligen Kontrolle in Südtirol. Derzeit muss das für jede Fahrt gesondert gemacht werden – sollte man also an einem Tag am Vormittag etwa von Osttirol über Südtirol nach Nordtirol fahren und am selben Tag am Nachmittag die Rückreise antreten, müssen für beide Fahrten vorab die Meldungsmails an transitcorona@sabes.it geschickt werden.