22-Jähriger beschädigte in Hall Polizeiauto und verletzte Beamte

Hall in Tirol – Zu einem eskalierenden Familienstreit musste am Samstagabend die Polizei in Hall ausrücken: Ein 22-jähriger Österreicher, der zuvor Drogen und Alkohol konsumiert hatte, war sich mit seinem 44-jährigen Vater in die Haare geraten. Als die Polizisten eintrafen, verhielt sich der junge Mann äußerst aggressiv.