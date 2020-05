Seltene Zuchthasen in Häselgehr gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Häselgehr – Aus einem Stall in Häselgehr stahlen Unbekannte in der Nacht auf Samstag zwei Hasen. Es handelt sich laut der Besitzerin um eine eisengraue trächtige Häsin der Rasse „Deutscher Riese" und um einen eingetragenen weiß-schwarzen Zuchtrammler mit Ohrtätorwierung. Er gehört der seltenen Rasse „Satin Kalifornier" an.