Nicht gestohlen, nur gut versteckt: Mehrere tausend Euro wieder aufgetaucht

Innsbruck – Mehrere tausend Euro hatte ein Innsbrucker in seiner Wohnung versteckt. Offenbar so gut, dass der 64-Jährige das Geld erst einmal selbst nicht mehr fand. Am Wochenende erstattet der Mann Anzeige bei der Polizei: Der Verdacht: Eine gleichaltrige Bekannte soll die Scheine gestohlen haben, was diese vehement bestritt.