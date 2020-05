Vor 18 Monaten entführt: Junge Italienerin ist wieder zuhause

Rom – 18 Monate nach ihrer Entführung in Kenia ist die junge italienische Helferin Silvia Romano in Rom eingetroffen. Die Mailänderin, die im November 2018 bei einem bewaffneten Angriff auf ein Kinderheim im Dorf Chakama in Südostkenia verschleppt worden war, wurde am Sonntag vom italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte und von Außenminister Luigi Di Maio auf dem Flughafen Ciampino empfangen.