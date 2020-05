Vize-BM Anzengruber appelliert mit Blick auf Innufer: „Bitte weiterhin Abstand halten"

Innsbruck – Wenig Verständnis zeigen Vizebürgermeister Hannes Anzengruber und Landtagsabgeordnete Sophia Kircher für das Verhalten von jungen Menschen in Innsbruck am Montag und in den letzten Tagen. Diese – die beiden vermuten vor allem Studierende darunter – würden sich, wie am Beginn der Pandemie, in großer Zahl am „Sonnendeck“ und am Vorplatz der Universität Innsbruck versammeln, wie die Medienabteilung des Landes in einer Aussendung mitteilte.