Individuell und in Schichten: Real Madrid nahm das Training wieder auf

Madrid - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat am Montag zwei Monate nach dem Beginn des Corona-Lockdowns das Training wieder aufgenommen. "Die Spieler trainieren seit 10.00 Uhr unter der Leitung von Zinedine Zidane und unter Einhaltung der strengen Gesundheitsvorschriften des Protokolls der Profi-Fußballliga", teilten die Königlichen auf ihrer Webseite mit.

Die Mannschaft machte zunächst individuell Übungen mit und ohne Ball. Zudem erfolgte das Training aufgeteilt in zwei Schichten und auf verschiedenen Spielfeldern.

Hunderte Profis der beiden höchsten spanischen Spielklassen waren am vergangenen Mittwoch zum ersten Mal seit Mitte März in die Trainingszentren ihrer jeweiligen Clubs gefahren. Dort wurden sie auf das Coronavirus getestet, zudem wurden allgemeinmedizinische Untersuchungen vorgenommen.

Der Rekordchampion trainiert in der "Ciudad Real Madrid" in Valebebas im Nordosten der Metropole. Kapitän Sergio Ramos war nach dem Ende des Corona-"Hausarrests" mit ungewohnt langem Bart zu sehen. In einem TV-Interview hatte der 34-Jährige zuvor betont: "Ich freue mich sehr und habe Lust zu spielen."