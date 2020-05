Auto kam von der Tuxer Landesstraße ab und überschlug sich

Finkenberg – Kurz vor 9 Uhr war am Montag ein 61-Jähriger mit seinem Wagen auf der Tuxer Landesstraße (L6) von Mayrhofen kommend in Richtung Tux unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam das Auto plötzlich von der Fahrbahn ab. Es prallte gegen einen Betonsockel am Straßenrand.