Erstmals Lockerungen in Corona-Krise: Frankreich und Spanien erwachen wieder

Von Philippe Schwab

Paris, Madrid – Frankreich, Spanien und Belgien haben ihre Corona-Beschränkungen gelockert. In Frankreich durften die Menschen am Montag erstmals seit acht Wochen ihre Häuser ohne Auflagen verlassen. Auch Geschäfte und viele Schulen öffneten wieder. In Spanien lockerten die ersten Regionen die strikte Ausgangssperre.

Spanien und Frankreich gehören zu den am stärksten betroffenen Ländern in Europa. Dort starben nach offiziellen Angaben jeweils mehr als 26.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus. Wegen langsamerer steigender Infektions- und Todeszahlen haben beide Länder nach fast zwei Monaten nun einen ersten Schritt in Richtung Normalität gemacht.

📽 Video | Nach Lockdown: Das Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten

In Frankreich durften die Menschen erstmals wieder ihre Wohnungen verlassen, ohne vorher eine Bescheinigung auszufüllen. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt aber eine Maskenpflicht. Die Franzosen sollen auch weiter Abstand halten und wenn möglich von zu Hause aus arbeiten. Präsident Emmanuel Macron hatte seine Landsleute am Donnerstagabend im Onlinedienst Twitter gebeten: "Retten Sie Leben - bleiben Sie vorsichtig".

Cafes und Restaurants noch geschlossen

Unter anderem im Großraum Paris und im Grenzgebiet zu Deutschland ist der Druck auf die Krankenhäuser aber weiter groß. Deshalb bleiben dort Kaufhäuser vorerst geschlossen. Auch weiterführende Schulen und Parks öffnen erst später. Cafes und Restaurants sind ohnehin noch geschlossen.

Viele Franzosen konnten die wiedergewonnene Freiheit daher noch nicht richtig genießen. "Es fühlt sich ein bisschen unwirklich an", sagte eine junge Frau, die vor einem Geschäft auf dem Pariser Boulevard Champs-Elysees Schlange stand. "Ich freue mich, dass ich wieder zur Arbeit kann", sagte die Kita-Köchin Fatma Chouria, die mit Maske am Bahnhof Saint-Lazare wartete. Sie fühle sich aber trotzdem "ein bisschen gestresst".

In Spanien darf in der ersten Phase der Lockerung zunächst nur die Hälfte der 47 Millionen Einwohner wieder auf die Straße. In der besonders betroffenen Hauptstadt Madrid, in Barcelona und in mehreren Provinzen bleibt die Ausgangssperre vorerst noch bestehen.

Bis zu zehn Leute dürfen sich in Spanien teils wieder treffen

In den Städten und Provinzen, die die Voraussetzungen für die Lockerungen schon erfüllen, dürfen sich im Freundes- und Familienkreis nun wieder bis zu zehn Menschen treffen. Restaurants und Bars können ihre Terrassen wieder öffnen. "Ich habe das so vermisst. Jetzt schätzen wir diese kleinen Freuden umso mehr", sagt der 51-jährige Jesus Vazquez, der vor einer Bar im Mittelmeerort Tarragona saß. Auch kleine Geschäfte, Kirchen und Museen dürfen wieder Besucher empfangen.

In Belgien öffneten am Montag die meisten Geschäfte wieder. Restaurants, Bars und Cafes bleiben jedoch weiterhin geschlossen. In den Niederlanden waren die Grundschulen und Kindergärten teilweise wieder geöffnet.