Schuhdieb in Hall verletzte auf Flucht Verkäuferin

Hall – Einem dreisten Dieb heftete sich am Montag eine Schuhverkäuferin in Hall an die Fersen. Ein 56-Jähriger hatte im Laden ein Paar Schuhe anprobiert und spazierte damit hinaus. Die Frau bemerkte das, verfolgte den Mann und stellte ihn zur Rede. Zunächst stieß der Dieb die Verkäuferin mehrmals weg, wodurch diese leicht verletzt wurde. Dann ging er doch mit ihr ins Geschäft zurück und zog wieder seine alten Schuhe an.