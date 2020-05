Lkw setzte auf Fräskante auf: Sperre auf der Inntalautobahn bei Kufstein

Kufstein – Die westliche Richtungsfahrbahn der Inntalautobahn bei Kufstein musste in der Nacht auf Dienstag wegen eines verunglückten Lkw gesperrt werden.

Der 53-jährige tschechische Lenker des Sattelkraftfahrzeugs war gegen 3 Uhr Früh in Richtung Innsbruck unterwegs. In einem Bereich, in dem gerade der Pannen- und der erste Fahrstreifen abgefräst wurden, kam der Lkw über den rechten Fahrbahnrand hinaus, setzte dabei auf der Fräskante auf und konnte dadurch die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Die Richtungsfahrbahn musste bis 4.20 Uhr bis zur Bergung des Fahrzeuges komplett gesperrt werden. (TT.com)