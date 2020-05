Palfrader zu Schulöffnungen: Betreuung gibt’s die ganze Woche

Von Benedikt Mair

Innsbruck — Mundschutz, Desinfektionsmittel, Abstand halten. Eine neue Zeitrechnung beginnt für über 58.000 Kinder und Jugendliche und auch ihre Eltern kommenden Montag. Dann nämlich werden die Schulen wieder geöffnet. Und trotz Reißverschlussprinzip oder Zwei-mal-drei-Tage-Modell: „Eine Betreuung ist, wenn benötigt, die ganze Woche sichergestellt", beruhigte Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) gestern im TT-Chat, bei dem sie sich gemeinsam mit Tirols Bildungsdirektor Paul Gappmaier Leserfragen stellte.

Palfrader stellte klar: „Es findet an drei Tagen normaler Unterricht, also Präsenzunterricht statt, und an den zwei anderen Tagen gibt es die Möglichkeit von Betreuung an der Schule." Diese zwei Tage können, müssen aber nicht zuhause verbracht werden. Paul Gappmaier, der damit rechnet, dass etwa drei Viertel aller Schüler auch physisch zum Unterricht erscheinen, plädiert auch dafür, dass Kinder, sofern möglich, an den Betreuungstagen nicht in die Schule kommen sollen.

Und wenn an einer Schule ein Corona-Fall auftaucht? „Treten beim Kind in der Schule Symptome auf, wird es als Allererstes isoliert", sagt Gappmaier. Dann werde die Gesundheitsbehörde kontaktiert, an die dann auch die Verantwortung für die weiteren zu setzenden Schritte übergeht.

Angst vor überfüllten Öffis

In der Schule werden sich Kinder und Jugendliche nicht mit dem Coronavirus anstecken, glaubt Tirols Bildungsdirektor Paul Gappmaier. „Der Weg dorthin ist das größere Risiko“, sagt er auf die Frage hin, wie der Schultransport während der kommenden Wochen gelöst wird. „Umso wichtiger ist es, dass mehr Busse, alle freien Kapazitäten während der Stoßzeiten eingesetzt werden.“ Mit den Verkehrsbetrieben seien dazu auch schon Gespräche geführt worden, berichtet Bildungslandesrätin Beate Palfrader. Denkbar sei auch eine Lösung über die Beginnzeiten der Schulen. „Etwa die Sekundarstufe II eine Stunde später beginnen zu lassen.“ Noch werde das aber geprüft.

Kein Laptop ersetzt Freunde

Manche Eltern wünschen sich, dass sich an der aktuellen Situation nichts ändert, der Haus- dem Präsenzunterricht vorgezogen wird. Letzterer könne aber „durch nichts ersetzt werden“, meint Bildungslandesrätin Beate Palfrader. Einerseits, weil das Lernen eine andere Qualität besitze, andererseits aber auch, weil die Schule als soziales Konstrukt nicht vernachlässigt werden dürfe. Bildungsdirektor Paul Gappmaier sagt: „Noch immer ist Verdünnung an den Schulen wichtig.“ Nur so viele Kinder und Jugendliche wie nötig sollen deshalb dorthin kommen. „Wenn sie zu Hause versorgt werden können, sollen sie an den Betreuungstagen nicht dorthin geschickt werden.

Schwangerschaft als Risiko?

Besorgt ist eine Lehrerin, die im fünften Monat schwanger ist und sich fragt, ob sie beim Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss. „Das ist nicht vorgesehen“, sagt Bildungsdirektor Paul Gappmaier. „Es ist aber auch nicht verboten. Wer einen Mundschutz tragen will, kann dies auch tun.“ Außerhalb des Unterrichts, etwa auf dem Weg zwischen den Klassen, sei die Maske allerdings Pflicht. „Wichtig festzustellen ist: Schwangere gehören nicht zur Corona-Risikogruppe“, betont Gappmaier. „Nur weil eine Lehrerin schwanger ist, wird sie nicht vom Unterrichten entbunden.“ Für sie gelten auch dieselben Hygieneregeln wie für alle anderen.

Mundschutz im Pausenhof

Auch im Freien, im Schulhof, während der Pausen sollen die Kinder und Jugendlichen Schutzmasken tragen. Das Bildungsministerium hat das so verordnet, die Bildungsdirektion weitergegeben. „Ist das tatsächlich notwendig?“, haben sich einige TT-Leser gefragt. „Ja“, glaubt Bildungslandesrätin Beate Palfrader. „Wir tun gut daran, Vorgaben der Behörden auch wirklich einzuhalten.“ Die Ansteckungsgefahr sei im Freien freilich eine geringere, meint Palfrader. „Trotzdem stehen die Schüler zusammen, suchen Kontakte. Genau deshalb wurde auch entschieden, dass immer, wenn sich die Kinder nicht am Platz in der Klasse aufhalten, eine Maske zu tragen ist.“

Teilen macht immer Sinn

Laut ersten Entwürfen sollten nur zwölf Schüler pro Klasse zugelassen werden. Jetzt hat das Bildungsministerium in Wien beschlossen, dass eine Klasse ab einer Zahl von 18 Schülern geteilt werden muss. Das Anheben dieser Maximal-Zahl hat durchaus pragmatische Gründe, glaubt Bildungsdirektor Paul Gappmaier. „Wie viele Klassen zugleich betreut werden können, ist einerseits eine Frage des Personals, andererseits eine des Platzes.“ Sofern in den Schulen möglich, plädiert Gappmaier dafür, auch Klassen, die von weniger als 18 Schülern besucht werden, zu teilen. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch eine Pandemie bekämpfen.“

