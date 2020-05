Die Heilige Corona: Mehr Legenden als Fakten

Von Katja Räther, dpa

Berlin, Altenmarkt a. d. Triesting, St. Corona am Wechsel – Mitte Mai ist die Zeit der Eisheiligen - "Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer Platz", so die Wetterregel. Aber heuer muss sich der Märtyrer Bonifatius von Tarsus die Namenstag-Ehre am 14. Mai mit einer bisher eher Unbekannten teilen: Der Heiligen Corona.

DIE LEGENDE: Die junge Frau wurde an der Seite ihres Mannes als Christin verfolgt und getötet – möglicherweise im 1. Jahrhundert im heutigen Syrien. Im niederösterreichischen Örtchen St. Corona am Schöpfl in der Gemeinde Altenmarkt an der Triesting (Bezirk Baden), wo man der Märtyrerin in einer barocken Wallfahrtskirche gedenkt, wird berichtet: Ihre Verfolger hätten befohlen, "zwei Palmen gegenseitig niederzubeugen und Corona mit Seilen daran zu binden, je eine Hand und ein Fuß an jedem Baum, und dann die Bäume in die Höhe schnellen lassen. Als dies geschah, wurde ihr Leib zerrissen, ihre Seele aber ging ein in die ewigen Freuden".

DIE RELIQUIE: Der deutsche Kaiser Otto III. soll im Jahr 997 Überreste Coronas von Rom nach Aachen gebracht und im dortigen Münster beigesetzt haben. Die Grabplatte ist bis heute im Dom zu sehen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Gebeine bei Ausgrabungen aus der Gruft geholt und fortan in einem eigens geschaffenen Schrein aufbewahrt.

DER NAME: "Corona" ist das lateinische Wort für Krone oder Kranz. Ob die junge christliche Märtyrerin so hieß, oder ob sie erst nach ihrem Tod wegen eines strahlenförmigen Heiligenscheins so genannt wurde, verliert sich im Dunkel der Geschichte. Das Virus SARS-CoV-2 hat seine Bezeichnung jedenfalls nicht von der Heiligen, sondern von Wissenschaftern bekommen, die es unter dem Mikroskop untersucht haben: "Der Name ist auf das charakteristische, kranzförmige Aussehen der Coronaviren zurückzuführen", heißt es beim Deutschen Zentrum für Infektionsforschung.

DAS PATRONAT: Laut Ökumenischem Heiligenlexikon ist die Heilige Corona Patronin der Schatzgräber und Fleischhauer. Und immer wieder sollen Pilger von ihr auch Schutz vor Viehseuchen und Hagel erbeten haben. An der Beschreibung der Heiligen als "Schutzpatronin gegen Seuchen" gibt es indes Zweifel. Birgitta Falk, die Leiterin der Aachener Domschatzkammer, vermutet etwa: "Die Sache mit der Seuche" hänge wohl mit ihrer Verehrung in dem niederösterreichischen Ort St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) zusammen, wo ebenfalls eine Wallfahrtskirche steht. "Hier wurde um Standhaftigkeit im Glauben gebeten und gegen Unwetter, Missernte und Viehseuchen angerufen. Dies wurde später in einigen Heiligenlexika auf alle Verehrungsorte ausgeweitet", sagte Falk. Das US-Faktencheckportal "Snopes" hat die Behauptungen untersucht und kommt zu dem Urteil: "Falsch".