Mann ertränkte Ehefrau in Gartenteich und baute Unfall auf der Flucht

Werder – Im deutschen Bundesland Brandenburg hat ein Mann seine Ehefrau in einem Teich ertränkt. Zuvor soll es am Montagabend auf dem Grundstück des Paars in Werder zu einem Streit gekommen sein, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Daraufhin soll der 64-Jährige gewaltsam gegen seine Frau vorgegangen sein und versucht haben, sie in einem Teich zu ertränken. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb die 40-Jährige noch am Tatort.