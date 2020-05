Regierung kündigt rund 2,4 Mrd. Euro für Schulbauten bis 2030 an

Wien – Die Regierungsspitze hat am Mittwoch ein 2,4 Milliarden Euro schweres Investitionspaket für den Aus- und Umbau von Schulgebäuden in den nächsten zehn Jahren angekündigt. Damit soll auch ein Beitrag geleistet werden, um die Investitionen anzukurbeln, erklärte dazu Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch nach der Ministerratssitzung.