U-Kommission spaltet den Landtag, Schwarz-Grün rettet Tilg den Job

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Schuldig blieben sich die sechs Landtagsfraktionen in der Dogana des Congress Innsbruck am Mittwoch nichts. Und obwohl in diesem Corona-bedingten Notquartier des Tiroler Landtages das „social distancing“ mit Pflichtabstand zwischen den einzelnen Tischen und Maskenpflicht peinlich genau eingehalten wurde, so zielten nicht allzu wenige Wortmeldungen durchaus unter die Gürtellinie und ließen ein gewisses Maß an Anstand missen.

Sehr wohl Anstand forderte die – nur in diesem Punkt geeinte – Opposition von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) ein. Und Anstand setzen sie in diesem Fall mit Rücktritt gleich. Wie berichtet, stehen Tilg gleichwohl wie sein Landessanitätsdirktor Franz Katzgraber seit Wochen unter Beschuss. Der eine, weil er in der Causa „Ischgl-Gate“ wiederholt keine Fehlentscheidungen orten will, der andere aufgrund fragwürdiger Empfehlungen seiner Abteilung rund um die Corona-Verbreitung in Tirol. Der Misstrauensantrag, den FPÖ, Liste Fritz und NEOS am Mittwoch – mit Unterstützung der SPÖ – einbrachten, fußte freilich auch auf weiteren Verfehlungen, für die Tilg von der Opposition verantwortlich gemacht wird. Als da wären die Ausschreibung des Rettungsdienstes, die Spitalsreform oder das Entlohnungswirrwarr im Pflegebereich.

Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) überstand am Mittwoch den Misstrauensantrag gegen ihn. Wort darüber verlor er aber öffentlich keines. © EXPA/JOHANN GRODER

Der Misstrauensantrag sei bereits seit Jahren überfällig, urteilte Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider: „Das Fass war schon vor Corona voll.“ Weder Tilg noch Katzgraber würden noch das Vertrauen genießen. Markus Abwerzger (FP-Klubobmann) empfahl Tilg, den Hut zu nehmen. Solche Infektionsketten, wie sie von Ischgl aus nachgewiesen worden seien, habe es nur in Tirol gegeben – ergo brauche man auch nicht das Ergebnis der Expertenkommission abzuwarten, um eben diesen Misstrauensantrag zu stellen. Das an den Tag gelegte Verhalten von Tilg und Katzgraber geißelte SP-Landeschef Georg Dornauer denn sogar als „gefährlich“.

Derart angeschossen, verwunderte es, dass sich Tilg nicht verteidigte. Kein Wort, keine sichtbare Regung des Ärgers, keine Gegenargumentation. Weder, um sich noch Katzgraber zu schützen. Tilg blieb während der gesamten Debatte stumm.

Also mauerte die Partei für ihn. Weder sei Tilg schuld an mangelnder Schutzausrüstung, noch sei er aufgrund eines einzigen „nicht ganz glücklichen Interviews“ (Anm. ZIB2) rücktrittsreif, meinte VP-Klubobmann Jakob Wolf. Der koalitionären Harmonie bedacht, stimmte auch Grünen-Klubchef Gebi Mair nicht in das Rücktrittsgeheul ein. Seine Tilg’sche Rückenstärkung fiel jedoch um ein ganzes Stück sachter aus, wenn er meinte, dass in Ischgl Fehler gemacht wurden und einzugestehen seien. Politische Konsequenzen sollten jedoch nicht bereits vor der Konstituierung der Untersuchungskommission gezogen werden. Und derart von der schwarz-grünen Mehrheit im Landtag gestützt, platzte der oppositionelle Misstrauensantrag gegen Tilg mit Ansage.

🔎 Der Fahrplan: Kommission: Noch ist unklar, welche Experten Mitglied der Untersuchungskommission sein sollen. Auch deren Anzahl ist nicht festgelegt. Die Landtagsmehrheit wünscht, dass der ehemalige Richter Josef Geisler sowie Krisenmanager Bruno Hersche die Kommission leiten und sich ihre Experten selbst zusammenstellen. Ein Bericht soll dem Landtag im Oktober vorgelegt werden. Landesregierung: Die Landesregierung muss die Kommission formalrechtlich als „ihr“ Expertengremium erst installieren, um volle Akteneinsicht zu ermöglichen.

Differenzierter war da freilich das Bild hinsichtlich der nicht minder emotionalen Debatte zur Einsetzung einer Expertenkommission zur Untersuchung der Causa Ischgl. Vorweg: Eine Landtagsmehrheit will selbige eingesetzt wissen. Hierzu hoben am Mittwoch die Mandatare von ÖVP, Grünen und SPÖ die Hand. Nicht so jene von NEOS, Liste Fritz und FPÖ. Und das hat einen einfachen Grund: Die drei Oppositionsparteien pochen zwar ebenso auf eine umfassende Aufklärung, wähnen sich aber nicht nur von den Regierungsparteien über den Tisch gezogen, sondern auch von der SPÖ. Wie mehrfach berichtet, sind die drei Kleinfraktionen mit der im rot-schwarz-grünen Antrag angedachten Vorsitzführung durch das Duo Josef Geisler (Tiroler Fußballpräsident und ehem. Strafrichter) sowie dem Schweizer Krisenmanager Bruno Hersche nicht einverstanden. Ihr Modell, wonach jede Landtagsfraktion einen Experten benennen sollte, schlug – trotz anfänglicher Einigung – fehl. Liste Fritz und NEOS werfen Geisler dessen Unterstützung für LH Günther Platter (VP) im Wahlkampf 2018 vor, auch zu Hersche gibt es Bedenken. Die FPÖ wirft der ÖVP indes vor, andere genannte Kandidaten diskreditiert zu haben.

Der grüne Klub vollzog hierzu einen sehenswerten Spagat. Noch Dienstagabend hatte der Landesparteivorstand ihm empfohlen, nicht für eine Kommission unter Geisler zu stimmen. Man tat es dennoch. Mit Bauchweh, aber immerhin.

Und so gingen die Schuldzuweisungen über den fehlenden Schulterschluss in Sachen Kommission rundum munter weiter. Das war kein gutes Signal zum Start. Zumindest darüber herrschte im Landtag Konsens.

💬 Platter: Massive Tests in Tourismusbetrieben Angesichts der bevorstehenden Öffnungen der touristischen Beherbergungsbetriebe mit Ende Mai kündigte Landeshauptmann Günther Platter (VP) am Mittwoch „massive Testungen“ von Mitarbeitern an. Nur so, so Platter im Rahmen der gestrigen Fragestunde im Tiroler Landtag, könne man das Vertrauen der Gäste wieder aufbauen und deren Sicherheit gewährleisten. Die gestern angekündigten Grenzöffnungen mit 15. Juni seien ein wichtiges Signal für die Branche und geben nunmehr Planungssicherheit. Jedoch seien bilaterale Abkommen für Situationen notwendig, in denen Corona-Fälle unter Gästen bestätigt werden und deren Heimreise in die Quarantäne im Heimatland zu organisieren sei.