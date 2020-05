Mehrmals positive Tests: Ex-Corona-Patienten werfen Fragen auf

Wien – Ein neuerlich positiver Nachweis bei bereits einmal mit dem Coronavirus Infizierten wirft bei Arbeitgebern Fragen auf. So wurde bei einer Kärntnerin das Virus am Dienstag erneut nachgewiesen, nachdem sie – bereits einmal erkrankt – zuvor einen negativen Test abgegeben hatte. Ein im Gesundheitsbereich arbeitender Niederösterreicher ist offenbar bereits dreimal positiv getestet worden.

Wie die Salzburger Nachrichten (Mittwoch-Ausgabe) berichteten, durchlief der Niederösterreicher Mitte April eine Corona-Erkrankung mit leichtem Verlauf. Nach 14-tägiger Quarantäne wurde das Virus Anfang Mai bei einem Test aber erneut nachgewiesen. Er musste zu Hause bleiben, allerdings nicht in strenger Quarantäne. Als er dieser Tage neuerlich zur Arbeit gehen wollte und wieder einen Test machen musste, war dieser zum dritten Mal positiv. Nun sitzt der Mann wieder daheim.

Grundlegend ist nach wie vor ungeklärt, wie ansteckend solche Personen wirklich noch sind. Der Nachweis von SARS-CoV-2-Erbsubstanz auch noch nach mehreren Wochen sagt nämlich nichts darüber aus, ob jemand noch infektiös ist. In der PCR-Virusgenom-Testung lassen sich in Nasen-Rachen-Abstrichen Genombestandteile der Erreger rund 20 Tage lang finden, in Extremfällen bis zu 37 Tage. Wie der Wiener Reise- und Tropenmediziner Herwig Kollaritsch gegenüber der APA ausführte, weiß man auch nach einem positiven Nachweis nicht, ob es sich um ein lebendes Virus handelt.