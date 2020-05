Neustart beschlossen: Bundesliga feiert am 2. Juni Comeback

Wien – Am Dienstag gab es von der Politik grünes Licht für einen Neustart der Bundesliga, am Mittwoch einigten sich die zwölf Vereine bei der Club-Konferenz auf einen Rahmenterminplan.

Den Auftakt für das Comeback des runden Leders in Österreich bildet das Uniqa-ÖFB-Cup-Finale am 29. Mai (20.45 Uhr/live ORF 1) im Klagenfurter Wörthersee Stadion. Meister Red Bull Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau spielen dabei vor leeren Rängen um den Pokal.

Die Bundesliga öffnet vier Tage später am 2. Juni wieder ihre Pforten. Die bisherige Auslosung der Meistergruppe und der Qualifikationsgruppe bleibt dabei bestehen. Die zehn ausstehenden Runden werden in englischen Wochen fertiggespielt, wie Vorstand Christian Ebenbauer in einer Pressekonferenz bestätigte. Für die WSG Tirol bedeutet das, dass der erste Gegner im Kampf um den Klassenerhalt nach der fast dreimonatigen Corona-Pause SKN St. Pölten heißt.

Das Meisterschaftsfinale ist für das 1. Juli-Wochenende (4./5. Juli) geplant. Darauffolgend wird das Europa League-Play-off von 8. Juli bis 15. Juli gespielt, womit die Saison 2019/20 der Tipico Bundesliga an diesem letzten Spieltag beendet wird.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

„Wir sind stolz und uns der Verantwortung bewusst. Gesundheit kennt keine Kompromisse. Vielen Dank an die Minister, die Behörden und an alle Experten, die mit uns eine Lösung erarbeitet haben, von der der gesamte Mannschaftssport profitieren kann. Die Herausforderungen bleiben, sowohl organisatorisch als auch wirtschaftlich", wurde Ebenbauer in einer Aussendung zitiert.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen