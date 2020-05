Einbrecher stahlen in Matrei Bargeld und Plaketten

Matrei in Osttirol – In zwei Geschäftsgebäude in Matrei wurde in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (17.30 Uhr) und Mittwochfrüh (7.15 Uhr) eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, durchsuchten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten und stahlen aus den Büros einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie 160 Plaketten. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. (TT.com)