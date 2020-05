79-Jähriger verlor bei Säge-Unfall in Neustift mehrere Finger

Neustift, Pill – Zwei Männer haben sich am Mittwochnachmittag in Tirol bei Holzarbeiten schwere Verletzungen zugezogen. In Neustift war ein 79-Jähriger mit einem Bekannten in einer Hof-Werkstätte mit Holzschneidearbeiten an einer Tischkreissäge beschäftigt, als er mit seiner linken Hand in das laufende Kreissägenblatt geriet. Dabei wurden dem Mann der Ringfinger, der kleine Finger und die Fingerkuppe des Daumens abgetrennt. Der Verletzte wurde von seinem Sohn erstversorgt und anschließend von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.