Schröcksnadel zu Veith: „Sie hat es mir gesagt und sie hat es sich gut überlegt"

Innsbruck – Wer auf eine Bestätigung der Rücktrittsmeldung wartet, muss sich vorerst gedulden. Das behalten sich die meisten Skistars so wie im September 2019 Marcel Hirscher im Regelfall selbst vor. Also stützten sich die Berichte, wonach Anna Veith noch in diesem Monat zur Verkündung schreitet, auf Insidermeldungen und möglicherweise Indiskretionen aus dem Umfeld. Auch Peter Schröcksnadel, Präsident des Österreichischen Skiverbands und seit Mittwoch offiziell ein weiteres Jahr im Amt, hielt sich diesbezüglich bedeckt: „Sie hat es mir gesagt und sie hat es sich gut überlegt. Man muss den richtigen Zeitpunkt wählen.“

Die letzten Jahre ihrer eindrucksvollen Karriere waren vermehrt von Tiefen gekennzeichnet: Nach ihren herausragenden Saisonen 2013/14 und 2014/15 warfen sie allerdings schwere Verletzungen immer wieder zurück. Am 21. Oktober 2015 begann der Leidensweg mit einem Kreuz-, Innenband- und Patellasehnenriss im rechten Knie, die sie sich beim Training in Sölden zugezogen hatte. Nur kurz war ihre Comeback im Dezember 2016, nach einer weiteren Operation im Februar 2017 musste Veith neuerlich monatelang pausieren.

Nach einem Comeback-Sieg im Weltcup am 17. Dezember 2017 beim Super-G in Val d’Isère und Olympia-Silber 2018 im Super-G von Pyeongchang folgte am 12. Jänner 2019 ein neuerlicher Kreuzbandriss. Dennoch gab Veith am 5. Juni des Vorjahres bekannt, dass sie ihre Karriere fortsetze.