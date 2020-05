Geisler sagt für Ischgl-Kommission ab, Rohrer übernimmt Vorsitz

Knalleffekt in Sachen Untersuchungskommission zu den Corona-Vorgängen in Ischgl und dem Tiroler Krisenmanagement. Erst gestern beschloss der Landtag die Einsetzung dieser Kommission. Leiten sollten diese der ehemalige Strafrichter und Präsident des Tiroler Fußballverbandes Josef Geisler, sowie der Schweizer Krisenmanager Bruno Hersche.

Donnerstagfrüh wurde nun aber bekannt, dass Geisler diesen Plänen nicht zustimmt. Gegenüber der TT bestätigt Geisler, dass es seinerseits zu "keinem Zeitpunkt" eine Zusage hierfür gegeben habe. In einem Gespräch gestern Abend mit LH Günther Platter sowie den beiden LHStv. Josef Geisler (beide VP) und Ingrid Felipe (Grüne), habe er "unmissverständlich klargelegt", dass er weder den Vorsitz in dieser Kommission übernehmen, noch in selbiger als einfaches Mitglied tätig werden wolle: "Dazu gibt es von mir keine Bereitschaft."