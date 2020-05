Kripo geht von Serientäter in Innsbruck aus: Drei Brandstiftungen in vier Nächten

Von Thomas Hörmann

Innsbruck - Drei Brandstiftungen in vier Nächten, davon zwei in der Noldinstraße im Stadtteil Wilten: Christoph Kirchmair, Chef der Innsbrucker Kriminalpolizei hat keinen Zweifel mehr, dass ein Serientäter am Werk ist: "Davon müssen wir ausgehen."

In der Nacht zum Freitag gegen drei Uhr wars ein VW Caddy, der auf einem Parkplatz in der Noldinstraße in Brand gesteckt wurde. "Der Tatort ist nur einen Steinwurf von der Stelle entfernt, an der am Dienstagabend ein Auto (Mercedes A-Klasse, Anm.) angezündet wurde", erzählt Kirchmair. Das ist nicht die einzige Parallele: In allen drei Fällen kamen vermutlich Grill­anzünder auf den Vorderreifen zum Einsatz.

📽 Video | Brandserie In Innsbruck geht weiter

Was den Ort angeht, passt die (zweite) Brandstiftung in der Nacht zum Donnerstag nicht ins Schema: Der Skoda Kombi eines Slowaken wurde auf einem Parkplatz am Archenweg in der Rossau und damit am anderen Ende der Stadt angezündet. Dennoch rechnet Kirchmair auch diesen Anschlag zur Serie. Ein Anschlag mit Kollateralschäden übrigens - die Flammen griffen auf drei daneben abgestellte Fahrzeuge über. Der Skoda und ein deutscher Audi haben nur noch Schrottwert, zwei Autos mit Tiroler Kennzeichen wurden schwer beschädigt.

Um dem Brandstifter auf die Spur zu kommen, sucht die Kripo jetzt nach weiteren gemeinsamen Nennern. Wie etwa jenen, dass "alle drei Autos länger nicht bewegt wurden", erzählt der Kripo-Chef. Auch die Umgebung der Tatorte wird unter die Lupe genommen - "wir schauen, ob es dort zuletzt weitere Brände gab. Das müssen nicht nur Autos sein."

Die Opfer (eine Innsbruckerin, ein Innsbrucker, ein Slowake) weisen diesmal nach bisherigen Erkenntnissen keine Gemeinsamkeiten auf. Im Gegensatz zur großen Brandstiftungsserie vor fünf Jahren, als fast alle geschädigten Autobesitzer Osteuropäer mit Bezug zum Innsbrucker Rotlichtmilieu waren.

Der vierte Fahrzeugbrand im Lauf der Woche in Innsbruck zählt für die Ermittler nicht zur aktuellen Serie. Wie berichtet, war ein Lkw betroffen, der Dienstagmorgen beim Beladen in einer Lagerhalle plötzlich Feuer fing. "In dem Fall müssen wir von einem technischen Defekt ausgehen", sagt Kirchmair.