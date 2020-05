Neuerlich brannten vier Autos, Polizei sucht Brandstifter

Innsbruck – Am Dienstagabend war’s ein alter Mercedes-Kleinwagen, in der Nacht zum Donnerstag ein Skoda: Innerhalb von 30 Stunden haben Brandstifter in Innsbruck zwei Autos angezündet. Am Archenweg führte der Anschlag zu einer Kettenreaktion – drei weitere Pkw gingen in Flammen auf. Die Brandlegungen wecken Erinnerungen an die Pkw-Brandserie vor fünf Jahren im Rotlicht-Milieu. „Für einen Zusammenhang gibt’s aber keinerlei Hinweise“, sagt Christoph Kirchmair, Leiter der Innsbrucker Kripo. Derzeit schaut’s auch nicht danach aus, dass die jüngsten Anschläge in Wilten und der Rossau einen gemeinsamen Nenner haben.