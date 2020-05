Mann in Oberösterreich durch Feuer im Schlafzimmer ums Leben gekommen

Allerheiligen im Mühlkreis – Ein 67-Jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag in einem brennenden Wohnhaus in Allerheiligen im Mühlkreis (Bezirk Perg) ums Leben gekommen. Das Feuer brach im Schlafzimmer aus und dürfte entweder durch eine brennende Zigarette oder eine eingeschaltete Einzelherdplatte ausgelöst worden sein, informierte die Polizei Donnerstagnachmittag über die Brandursache.