Liga-Konkurrenten kritisieren LASK scharf: „Pures Gift"

Nachdem der Bundesliga ein Video übermittelt worden ist, in dem der LASK offenbar ein eigentlich erst ab Freitag erlaubtes Mannschaftstraining abhielt, leitete die Liga ein Verfahren gegen die Linzer ein. Während sich der LASK über Wirtschaftsspionage beklagte, ließen die anderen elf Clubs in einer gemeinsamen Medienaussendung ihrem Ärger und Unverständnis freien Lauf.

Ein Verstoß gegen das Fair-Play, ignorieren der Verantwortung des Fußballs, der als erster Mannschaftssport wieder beginnen will, und Sorge um das Bild in der Öffentlichkeit sowie Angst um die Fortsetzung des eingeschlagenen Wegs prägten die Reaktionen. Immerhin hatte die Liga erst am Dienstag von der Regierung das Okay erhalten, die Saison unter strikten Sicherheitsmaßnahmen fortsetzen zu dürfen.