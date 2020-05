LASK verzichtete auf Dementi und versprach Kooperation bei Aufklärung

Linz – Der LASK hat noch am Donnerstagabend zum Verfahren der österreichischen Bundesliga Stellung genommen. In der Mitteilung gab es zum Vorwurf, der Tabellenführer habe verbotenerweise Mannschaftstrainings durchgeführt, kein wirkliches Dementi. Außerdem kündigten die Linzer in der Causa ihre Kooperation an.