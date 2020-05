Yildirim stürmt vom FC Wacker Innsbruck ins Oberland zu Silz/Mötz

Ein Wacker-Stürmer hat für sich die Weichen von Profi- auf Amateurfußball gestellt. Ertugrul Yildirim stürmt in Zukunft an der Seite von Clemens Walch, der bekanntlich von der WSG Tirol ins Oberland wechselt, für den Tiroler-Liga-Club SPG Silz/Mötz. Der 23-Jährige kam in 25 Zweitliga-Partien auf drei Tore und vier Vorlagen im schwarz-grünen Dress. In der aktuellen Saison war der FCW-Stürmer auch für den Höhenflug im ÖFB-Cup mitverantwortlich. „Erti“ feierte in vier Pokalspielen vier Treffer inklusive seines Last-Minute-Jokertors im Viertelfinale gegen St. Pölten. (w.m.)