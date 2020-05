Fünffachmord in Kitzbühel: Anklage gegen 26-Jährigen erhoben

Kitzbühel, Innsbruck – Nach dem Fünffachmord in Kitzbühel im Oktober des vergangenen Jahres (die TT berichtete) ist am Freitag über den mittlerweile 26-Jährigen Mordanklage erhoben worden. Der Mann soll seine 19-jährige Ex-Lebensgefährtin, ihre Eltern, ihren Bruder und einen 24-jährigen Freund erschossen haben. Der nun Angeklagte stellte sich nach der Tat selbst und war seither in Untersuchungshaft.