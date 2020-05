NFL-Profis Baker und Dunbar des bewaffneten Raubüberfalls beschuldigt

Die beiden NFL-Profis DeAndre Baker und Quinton Dunbar stehen im Verdacht, einen bewaffneten Raubüberfall auf einer Party begangen zu haben. Die Polizei von Miramar in Südflorida erließ gegen die beiden Football-Profis sowie zwei weitere Männer am Donnerstag (Ortszeit) Haftbefehle.

Demnach soll es am Mittwoch auf einer Party zu einem Streit gekommen sein. In der Folge soll der 22-jährige Baker, der für die New York Giants (dem Club des Tiroler Running Backs Sandor Platzgummer) spielt, eine Pistole gezogen und gemeinsam mit dem 27-jährigen Dunbar (Seattle Seahawks) mehreren Menschen Bargeld und wertvolle Uhren geraubt haben.