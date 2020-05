Wer kommt nach Veith? Österreichs Ski-Damen suchen den Superstar

Innsbruck – „Ich habe mit Riesen-Schwierigkeiten angefangen, aufhören werden wir auch mit Schwierigkeiten“, meinte Peter Schröcksnadel launisch zur jüngsten Verlängerung seiner Funktionsperiode. Hintergrund: Als der Unternehmer im November 1989 sein Präsidentenamt angetreten hatte, hing der Österreichische Skiverband noch schwer in den Seilen. Das änderte sich in der Folge.

Die Sätze fielen wenige Stunden vor Bekanntwerden von Anna Veiths wahrscheinlichem Karriereende. Zwar wusste der 78-Jährige wohl schon, was seine Protagonistin geplant haben mag, doch beschäftigt war der Tiroler da noch mit Themen wie Vergabe von TV-Rechten und Geisterrennen (die er sich durchaus vorstellen kann). Und auch der Gletscherauftakt in Sölden (23.–25. Oktober) bereitet Weltcup-Verantwortlichen wie ihm Kopfzerbrechen: „Können Sportler aus Kanada, den USA und Japan einreisen?“ Die Meldung vom Veith-Abschied erwischte den ansonsten wortgewandten Schröcksnadel am Mittwoch wohl auch deshalb am falschen Fuß, lange Zeit hatte die 30-jährige Salzburgerin mit ihren Allround-Fähigkeiten so manche Schwäche der Alpin-Damen übertüncht.