FC Wacker präsentierte Bierofka als Nachfolger für Trainer Grumser

Innsbruck - Der FC Wacker Innsbruck präsentierte am Freitag überraschend Daniel Bierofka als neuen Cheftrainer für die kommende Saison. Der 41-jährige Bayer löst Thomas Grumser (40) ab, der seinen Posten mit Saisonende räumen muss.

Zuletzt war Bierofka als Trainer bei 1860 München engagiert. Der ehemalige deutsche Teamspieler (3 Einsätze, 1 Tor gegen Österreich) führte die Löwen 2018 zum Aufstieg von der vierten in die dritte Liga. Im Winter 2019 bat er aus persönlichen Gründen um die Vertragsauflösung.

In Bierofka habe der FC Wacker einen bodenständigen Trainer verpflichten können, der bereits bewiesen hat, mit schwierigen Situationen umgehen zu können: "Er weiß, was es heißt, aufsteigen zu wollen und dann auch zu müssen."

"Alfred Hörtnagl hat mich kontaktiert. Wir hatten gute und intensive Gespräche. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass der Verein zu mir passt", sagte Bierofka bei seiner Präsentation via Online-Pressekonferenz. Er wolle mit seiner gesamten Energie mithelfen, ein starkes Team aufzubauen und eine neue Euphorie in Tirol zu entfachen. "Ich denke, ich bin der richtige Trainer für diese Aufgabe."

Neben Grumser scheidet auch Tormanntrainer Dominik Bichler aus dem schwarz-grünen Betreuerteam aus. Beide sollen dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben. Den Posten von Bichler wird Ex-Wacker-Goalie Szabolcs Safar übernehmen. Philipp Heinzer steht Bierofka als Co-Trainer zur Seite.

Am Montag soll sich das Schicksal der 2. Liga in einer Konferenz der Vereine entscheiden. Bei einem vorzeitigen Saisonabbruch würde Bierofka, der in Innsbruck eine Wohnung bezieht, mit sofortiger Wirkung übernehmen. Bei einer Fortsetzung der Meisterschaft säße weiterhin Grumser auf der Trainerbank.