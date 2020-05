Nach einem positiven Test in Fügen: Schule zu, alle Lehrer in Quarantäne

Fügen - 30 Lehrer und neun in den letzten Wochen betreute Schüler der Neuen Mittelschule (NMS) Fügen 1 sind seit Donnerstag für zwei Wochen in Quarantäne. Zudem findet an der NMS1 - verordnet vom Schulleiter und veranlasst durch die Bildungsdirektion - bis zum 28. Mai kein Unterricht statt. Eigentlich hätte die Schule Montag wieder öffnen sollen.

Recherchen der TT ergaben, dass ein Lehrer an Covid-19 erkrankt ist. Am Mittwoch fand eine Konferenz anlässlich der bevorstehenden Schulöffnung statt. Dabei seien die Abstandsregeln von zwei Metern eingehalten worden, alle hätten Mundschutz getragen und ihre Hände desinfiziert, erfuhr die TT aus seriöser Quelle.

Laut letzterer zählen Personen, die sich in einer geschlossenen Umgebung (z. B. Klassenzimmer) mit einem Covid-19-Fall für 15 Minuten oder länger aufgehalten haben, nämlich zur Hochrisikogruppe und müssen in Quarantäne, weil Ansteckung zu befürchten sei. Die Konferenz dauerte länger als 15 Minuten.

"Diese Regelung ist in der aktuellen Situation - auch was die Gastronomie betrifft - nicht mehr nachvollziehbar", meint Brandl. Laut ihm soll es inzwischen eine überarbeitete Fassung geben, in der stattdessen die Abstandsregel von zwei Metern gelten solle. "Sie tritt aber erst in Kraft, wenn sie auf der Homepage veröffentlicht wird", so Brandl. Jedenfalls wolle man alles tun, damit die Fügener Schule rasch wieder öffnen könne.