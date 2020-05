Generali Open in Kitzbühel verschoben: Hoffen auf neuen Termin im Herbst

Kitzbühel – Eigentlich war damit zu rechnen: Am Freitag sagte die ATP alle noch offenen europäischen Sandplatzturniere im Sommer 2020 ab. Davon betroffen ist auch das Generali Open in Kitzbühel, das für die Woche vom 25. Juli bis 1. August geplant war. In den kommenden Tagen und Wochen findet eine Neustrukturierung des Turnierplans statt. Und diese lässt auch die Organisatoren in der Gamsstadt wieder hoffen.