Zwei Kinder in Bayern getötet: Vater in Untersuchungshaft

Schwarzach – Ein Vater soll seine beiden Kinder im niederbayerischen Schwarzach umgebracht haben. Ermittler fanden ein sechsjähriges Mädchen und einen achtjährigen Jungen in der Nacht auf Freitag tot in der Wohnung des 36-Jährigen. „Es ergab sich der Verdacht, dass die Kinder durch Fremdeinwirkung gestorben sind“, teilten die Ermittler mit, ohne Details zu nennen. Eine Ermittlungsrichterin erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags gegen den Mann. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.