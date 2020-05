Verschleppte Studentin vor Gericht: „Dachte, ich würde sterben“

Lübeck – Im Prozess um die Verschleppung und Vergewaltigung einer Studentin hat am Freitag das heute 21 Jahre alte Opfer vor Gericht ihr Martyrium geschildert. „Das Geschehen hat mich irgendwie an Krieg erinnert. Ich lag mutterseelenallein in der Wildnis und dachte, ich würde sterben“, sagte die junge Frau im Zeugenstand.