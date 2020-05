Zwei Verletzte bei heftiger Pkw-Kollision in Innsbruck

Innsbruck – Ordentlich gekracht hat es am Freitagnachmittag auf der Amraserstraße in Innsbruck. An der Kreuzung mit der Burgenlandstraße kam es gegen 16.40 Uhr zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein Lenker war gerade bei grünem Ampellicht losgefahren, als ein anderer Autofahrer an selbiger Stelle umkehrte.