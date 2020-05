Tirol atmet auf: Große Freude beim Aufsperren in Lokalen, Museen und Zoo

Innsbruck – Die am Freitag österreichweit in Kraft getretenen Lockerungsmaßnahmen gaben den Tirolerinnen und Tirolern ein Stück weit Normalität zurück. Nach dem 59 Tage langen Corona-Stillstand war die Erleichterung über die Wiedereröffnung der Lokale sowohl bei den Gästen als auch bei den Gastronomen groß. Innsbrucks Restaurantbesitzer zeigen sich weitgehend zufrieden mit der Reservierungslage für die ersten Tage. Die Stimmung ist vorsichtig optimistisch, trotz der auferlegten Beschränkungen und Schutzmaßnahmen. Die langersehnte Gastgarten-Öffnung fiel indes wetterbedingt ins Wasser.

Auch im Innsbrucker Alpenzoo und bei den Museen zeigte man sich erfreut über die Wiedereröffnung, wenngleich der große Gästeansturm am ersten Tag ausblieb. Die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen haben sich bewährt.

Seit gestern dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Am Abend fand in Osttirol der erste Drive-in-Gottesdienst des Bezirks statt.

Was für ein Glück: Maria und Fabian feierten ihre Hochzeit in Innsbruck genau am ersten Öffnungstag der Gastronomie. © Vanessa Rachlé

🍽️ Hunger auf Lokalbesuche

Die Durststrecke war lang, für einige zu lang. „Wir waren voll auf Entzug“, lachen Sabine und Walter und genießen ihre Suppe. Endlich nicht mehr selbst kochen müssen! Das Restaurant Sitzwohl in der Innsbrucker Innenstadt ist gestern zur Mittagszeit gut besucht. Die von der Regierung auferlegten Einschränkungen zur Wiedereröffnung der Gastronomiebetriebe nach neunwöchiger Schließzeit bereiten Restaurantbetreiberin Elisabeth Geisler keine großen Schwierigkeiten: „Die Gäste sind es bei uns gewohnt zu reservieren.“ Der vorgeschriebene Mindestabstand von einem Meter zwischen den Tischen stelle ebenfalls kein Problem dar. „Das fällt bei uns kaum ins Gewicht“, sagt Geisler. Mit der Reservierungslage für die ersten Tage ist sie sehr zufrieden.

Im Café Design bietet Betreiber Michael Plattner nach neun Wochen Schließzeit wieder Croissants zum Frühstück an. © Denise Daum

Kurz vor 13 Uhr kommt eine kleine Hochzeitsgesellschaft, die Gäste nehmen auf mehreren Tischen verteilt Platz. Das frisch verheiratete Paar strahlt. „Ja, wir haben mit dem Datum wirklich Glück gehabt“, sagt der Bräutigam. Ihr Hochzeitstag fällt auf den ersten Öffnungstag der Gastronomiebetriebe in Österreich.

„Wir haben echt hart auf die Öffnung gewartet“, sagen Kristina und Silvia. Die beiden haben sich auf einen Cappuccino im Gastgarten des Café Piazza am Sparkassenplatz getroffen. Der Regen und die kalten Temperaturen stören die beiden dabei nicht. Hauptsache, wieder zusammensitzen und bei einem Kaffee ratschen. Die Kaffeehäuser und Lokale in der Rathausgalerie sind ebenfalls gut besucht. Fast scheint es, als wäre es wieder so wie früher – wären da nicht die Visiere und Schutzmasken der Gastromitarbeiter. Das ist zugegebenermaßen noch etwas gewöhnungsbedürftig.

Stephanie und Kristina (v. r.) lassen sich den Gastgartenbesuch vom Regenwetter nicht vermiesen. © Vanessa Rachlé

In der Altstadt bleiben die Stühle der Gastgärten am Nachmittag wetterbedingt großteils leer. Nur ein paar Hartgesottene trinken ihr Glas im Freien. Die Gastronomen zeigen sich enttäuscht über das schlechte Wetter, die Wiedereröffnung hat man sich in der Altstadt wohl anders vorgestellt.

„Sposa bagnata, sposa fortunata“, zitiert ein Gast im Café „Maria Theresien Espresso“ ein italienisches Sprichwort, das sich im Deutschen nicht so schön reimt und so viel heißt wie: Regen bringt der Braut Glück. Vielleicht gelte das ja auch für Lokale und Regen bei der Wiederöffnung sei ein gutes Zeichen, meint er in Richtung des Gastgeber-Paars.

Im Café Design in der Anton-Eder-Straße ist das „Hallo“ unter den Gästen groß. Vor allem Vertreter, Geschäftsleute und Senioren treffen sich hier. Man kennt sich und freut sich über das Wiedersehen. „Für uns Gastgeber kann es jetzt nur eines geben: das Lokal aufsperren und positive Stimmung verbreiten“, sagt Betreiber Michael Plattner.

Ein Streifzug durch Innsbrucks Lokale am Freitag zeigt: Die Stimmung unter den Gästen ist auffallend gut, die Menschen wirken gelöst. Auch die Betreiber sind erleichtert und starten zuversichtlich in die „neue Normalität“. Am ersten Tag will kein Gastronom laut jammern. Der Blick ist jetzt nach vorne gerichtet, man freut sich über jedes Geschäft, das man nun machen kann, immerhin war die Durststrecke lang.

Sabine und Walter genießen ihr Mittagessen. © Vanessa Rachlé

🎫 Kaiserschützen und Bärentatzen

Ein Handdesinfektionsspender im Eingangsbereich samt Hinweistafel zu den Covid-19-Schutzmaßnahmen und Bodenmarkierungen im Eineinhalb-Meter-Abstand vor dem Ticketschalter mit Plexiglasschutz. Im Tirol Panorama mit Kaiserjägermuseum am Innsbrucker Bergisel zeigt man sich am ersten Tag der Wiedereröffnung gut gerüstet für die Kulturinteressierten des Landes. Der Freitag gilt generell als besucherschwacher Tag und dient daher gewissermaßen als Generalprobe für das Wochenende. Am Ende des Tages werden es hier gerade einmal 20 Besucher gewesen sein, in Volkskunstmuseum und Hofkirche 29. Aus Vorarlberg angereist sind Kurt und Christine Reininger mit ihren Enkelkindern Daan (7) und Janne (4). „Wir sind als Babysitter im Einsatz“, lacht Christine Reininger hinter ihrer Schutzmaske, während Opa Kurt den interessierten Kindern erklärt, was es mit den Tiroler Kaiserschützen auf sich hat. Die vier haben sich für ihren Aufenthalt bis zum Sonntag in Innsbruck ein buntes Programm zusammengestellt, das sie unter anderem in den Alpenzoo führen wird.

Kurt und Christine Reininger führen ihre Enkelkinder Daan und Janne durch das Tirol Panorama am Innsbrucker Bergisel. © Paumgartten

Auch dort hat man sich am Tag der Wiedereröffnung auf die neue Situation eingestellt – mit Abstandmarkierungen im Eingangsbereich, Infotafeln mit Regeln für den Zoobesuch und Absperrgittern. Denn dort, wo die Wege zu schmal sind, die Abstände nicht eingehalten werden können und ein Einbahnsystem nicht möglich ist, dürfen keine Besucher unterwegs sein. Große weiße auf dem Boden aufgemalte Bärentatzen leiten die Gäste so durch das Zoogelände, dass sich niemand zu nahe kommen muss – in den meisten Fällen gilt dabei Rechtsverkehr. Der Anfang ist gemacht, für die kommenden Tage wünscht sich Zoodirektor André Stadler aber ein deutlich besseres Wetter. „Heute hatten wir knapp über 100 Besucher, fast ausschließlich Jahreskartenbesitzer“, sagt Stadler. Für den Start sei das in Ordnung, denn so hätten die Tiere die Möglichkeit gehabt, sich langsam wieder an die Menschen zu gewöhnen. An einem schönen Tag verzeichnet der Alpenzoo bis zu 2000 Besucher. Für heute sagen die Meteorologen leichte Wetterbesserung an, am Sonntag winkt ideales Zoowetter mit sonnigen 23 Grad.

⛪ Desinfektionsmittel statt Weihwasser

Der Empfang war herzlich: Nachdem es zwei Monate lang keine öffentlichen Gottesdienste gab, stand gestern um 9 Uhr das Tor zur Pfarrkirche Zirl weit offen. Dort wartete auch schon Pfarrhelferin Stefanie Heiß, welche die Kirchgänger willkommen hieß, an die Maskenpflicht erinnerte und bat, Abstand zu halten. Nicht mehr als 70 Menschen dürfen sich in der Kirche, in der bis zu 500 Platz hätten, versammeln, damit die Vorgabe von zehn Quadratmetern pro Person eingehalten wird. Pfarrgemeinderatsmitglieder haben eigens nachgemessen.

Am gestrigen Werktag waren es aber wie erwartet weitaus weniger: „Ich denke nicht, dass wir Leute wegschicken müssen“, meinte Pfarrer Henryk Goraus, der nun während der Kommunion einen Gesichtsschutz aus Plexiglas trägt. Die Maskenpflicht und vielleicht auch etwas Angst werden vermutlich einige etwas abwarten lassen. Eine Frau meinte aber, dass es jetzt sehr wichtig sei „Dankeschön zu sagen, dass bei uns bisher alles gut gegangen ist“. Und natürlich zu beten, dass es auch so bleibt.

In der Pfarrkirche Zirl steht Desinfektionsmittel bereit. © Vanessa Rachlé

Die Weihwasserbecken sind leer, wie ein Herr feststellte, der wie gewohnt hineingriff. Stattdessen stand auf einem Tisch ein Desinfektionsmittel bereit. Damit man sich nicht zu nahe kommt, ist derzeit der Zugang zu jeder zweiten Bank mit einem Seil versperrt.

Die meisten anderen Pfarren feiern ihre ersten Gottesdienste erst heute Samstag oder morgen Sonntag. Schon gestern Abend fand in Osttirol der erste Drive-in-Gottesdienst des Bezirks statt. Auf dem Parkplatz der Lienzer Bergbahnen konnten die Teilnehmer von ihren Autos aus die Feier mit Dekan Franz Troyer verfolgen. Der Ton kam über das Autoradio oder durchs Fenster.

Viel Andrang beim Drive-in-Gottesdienst. © Brunner Images

🍿 Ab 29. Mai startet das Autokino

Der Familienfilm „Minions“ eröffnet den Autokinosommer, später am Abend folgt noch „Bohemian Rhapsody“. Zwischen 29. Mai und 30. August gibt es erstmals in Tirol am Areal der Olympiaworld ein Autokino. 217 Autos dürfen aufs Gelände, die Karte kostet pro Auto 20 Euro. Tickets können ab sofort reserviert und online bezahlt werden. Popcorn und Getränke werden während des Films per Wagen am Areal verteilt. Gezeigt werden die Blockbuster auf einer 16 Meter breiten und acht Meter hohen LED-Leinwand in HD, der Ton wird übers Radio in die Autos gespielt. Vor der Leinwand steht eine Bühne, diese soll von Kabarettisten oder Künstlern bespielt werden. Mario Hueber, Geschäftsführer der Innsbrucker Metropol-Kinos freut sich, den „Charme der Nostalgie mit modernster Technik“ im Autokino zu verbinden. Olympiaworld-Chef Matthias Schipflinger sieht damit „einen Teil der Veranstaltungsfläche auch in Coronazeiten sinnvoll genützt“. Für Innsbrucks Vizebürgermeister Johannes Anzengruber ist das Autokino „aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich“. Geplant seien aber schon bald auch wieder Kulturveranstaltungen für alle – mit Corona-Sicherheitsabstand. (TT)

