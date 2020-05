Jugendliche raubten 34-Jährigen in Innsbrucker Wohnung aus

Innsbruck – Ein 34-jähriger Mann wurde am Freitagabend in einer Wohnung einer Bekannten in Innsbruck ausgeraubt. Die vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren erbeuteten mit Hilfe von Waffen (Messer, Schlagstock) verschiedene Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro von ihrem Opfer, berichtet die Polizei.