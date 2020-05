Person auf Inntalautobahn von Lkw erfasst und verletzt

Langkampfen – Die A12 Inntalautobahn bei Langkampfen war am Samstag nach einem Unfall in Fahrtrichtung Kufstein vorübergehend gesperrt. Gegen 13 Uhr lief ein 52-jähriger Österreicher von der Grünfläche beim Pannenstreifen vor einen Sattelschlepper auf die Fahrbahn. Der Mann wurde von dem Lkw erfasst, über die Fahrbahn geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er wurde vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.