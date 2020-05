Gastro-Öffnung brachte noch nicht den erhofften Schwung für Händler

Wien – Öffnung der Gastronomie nach zwei Monaten Corona-Pause hat noch nicht den erhofften Schwung bei den Einzelhändlern gebracht. Die Kundenfrequenz in den Städten und Einkaufsstraßen sei Freitag und Samstag "unter den Erwartungen geblieben", meinte WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller am Samstag.. In den Einkaufsstraßen sei die Frequenz besser gewesen.