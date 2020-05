Auto überschlug sich in Prutz und stürzte ab: Fahrer verletzt

Prutz – Zu einem Fahrzeugabsturz kam es am Samstagvormittag in Prutz. Ein 51-jähriger Einheimischer fuhr gegen 11 Uhr bei starkem Regen mit seinem Pkw einen steilen Feldweg in Prutz rückwärts hinunter. Dabei geriet der Mann über den Fahrbahnrand hinaus. Der Wagen überschlug sich mehrmals und kam nach etwa 30 Meter in einer Wiese zum Stillstand.