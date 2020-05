Polizei löste Rauferei unter Jugendlichen auf, Messer sichergestellt

Innsbruck – Am Samstag kurz vor 18 Uhr wurde die Polizei in Innsbruck alarmiert. In einem Innenhof einer Wohnanlage würden 50 Jugendliche rauften und mit Messern aufeinander losgehen. Als mehrere Polizeistreifen vor Ort eintrafen, fanden sie elf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren vor, die sich prügelten und gegenseitig zu Boden rissen. Durch das Einschreiten der Polizisten beruhigten sich die Jugendlichen sofort. Bei der Durchsuchung der Jugendlichen konnten dann insgesamt drei Messer sichergestellt werden. Die Jugendlichen rechtfertigten sich damit, dass sie, wie das unter Freunden halt so üblich ist, nur am „Spaßraufen“ waren, ihrerseits aber nicht Messern herumgefuchtelt hätten.