Training mit Abstand genossen: „Ein Fußballer braucht einfach den Ball“

Innsbruck – Er ist Wackers Rekordspieler, hat 34 Länderspiele für das österreichische Nationalteam absolviert, zahlreiche Titel als Tirol-Profi sowie auch als Trainer auf diversen Stationen (Zweitliga-Meister mit Altach, Regionalliga-Champion mit Wacker und Horn) gewonnen, aber vom Fußball wird man niemals satt. „Absolut“, antwortete Volders-Trainer Michael Streiter auf die Frage, ob es bereits am ersten Tag notwendig war, mit seinem Heimatverein auf den Rasen zu schreiten. Denn, so Streiter, der direkt oberhalb des Platzes residiert: „Wembley lässt grüßen.“

Die Corona-Pause wurde dazu genutzt, gleich die neue Bewässerungsanlage für alle drei Rasenflächen zu installieren, das Grün strahlt in größter Pracht. „Es war so lässig. Ein Fußballer braucht einfach den Ball“, blickte Streiter, der mit Ex-Wacker-Trainer Christian Stoff einen neuen Co-Trainer an der Seite hat, beim Tirol-Ligisten in die begeisterte Runde: „Und wir haben uns bestmöglich an alle Vorschriften gehalten.“ Seine Jungs hätten schon die Wochen zuvor beim Cybertraining „Wille und Ehrgeiz“ demonstriert.